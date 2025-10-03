Ingresó a un domicilio y mantuvo privados de su libertad a los propietarios: fue detenido

El hecho ocurrió el 30 de septiembre en el centro de Resistencia. El detenido fue atrapado en Colonia Popular, este jueves a la madrugada.

Este jueves a la madrugada, un ciudadano con un extenso prontuario por robos a mano armada, fue detenido por personal de la Comisaría de Colonia Popular, tras un intenso trabajo de la División Sustracción Vehicular.

El hecho que inició la investigación ocurrió el 30 de septiembre, cuando el hombre ingresó en la vivienda de una pareja en el centro de Resistencia, tras romper un ventanal e ingresar con cuchillos. Además, los mantuvo retenidos durante más de una hora.

En ese lapso, sustrajo celulares, una notebook, dinero en efectivo, perfumes, relojes, prendas de vestir y una motocicleta, que utilizó para huir.

.

Mediante pesquisas y el identikit, los efectivos lograron identificar al presunto autor. Con las características del ciudadano, esta madrugada alrededor de las 4:15 en Colonia Popular, fue sorprendido cuando intentaba cometer otro ilícito.

En su poder, llevaba una camiseta de River, un reloj Casio, una mochila, un morral y una navaja.

El hombre fue trasladado al Departamento Investigaciones Complejas y notificado de su aprehensión.

Comentarios