Feria Iberoamericana del Libro: conocé la grilla de este viernes

3 octubre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

La programación de cada jornada arranca a las 8.30 con la llegada de estudiantes de distintas instituciones educativas y cierra a las 22.

Grilla de este viernes 3 de octubre

8:30 | CIRCUITO ESCOLAR

 

Taller de lectura «Yo leo Chaco» (de 8:30 a 12:00 hs) – Plan Provincial de Lectura – NIVEL PRIMARIO

 

Talleres de lectura y juego (de 08:30 a 12:00) – Dirección de Servicios Bibliotecarios – NIVEL INICIAL Y PRIMARIO

 

Talleres: «De Basura a Tesoro» y «¡A Reparar se Dijo!» (de 9:00 a 12:00 hs) – ECOM – NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO

 

Taller de actividades artísticas recreativas (de 8:30 a 12:00 hs) – Escuela Municipal de Arte – TODOS LOS NIVELES

 

Taller de lectura de cuentos, poesías, adivinanzas, refranes, coplas y susurros de frases que te harán pensar y sentir (de 8:30 a 12:00 hs) – Escuela Municipal de Arte – TODOS LOS NIVELES

 

 

9:00 | CIRCUITO ESCOLAR

 

Taller «Robótica Educativa e Impresión 3D» (de 9:00 a 12:00 hs) – Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología – NIVEL INICIAL Y PRIMARIO

 

Visita «CONOCÉ LA UCP! – NUEVO MUNDO CUENCA 2026» – Universidad de la Cuenca del Plata – NIVEL SECUNDARIO

 

Taller de lectura «Aledo Luis Meloni. Poeta» (09:00 hs) – Departamento de Letras del Instituto de Cultura del Chaco – NIVEL PRIMARIO

 

Charla «Fortaleza en Palabras» (09:00 hs) – Programa Fortaleza para el Aboradaje de Consumos Problemáticos – NIVEL SECUNDARIO

 

 

9:30 | CIRCUITO ESCOLAR

 

Entrevista «Entre el mito eterno y la visibilidad instantánea» (09:30 hs) – Universidad del Chaco Austral – NIVEL SECUNDARIO

 

 

10:00 | CIRCUITO ESCOLAR

 

Charla sobre «Ciberseguridad y redes: cuidá tu huella digital» (10:00 hs) – Poder Judicial – NIVEL SECUNDARIO

 

 

13:30 | CIRCUITO ESCOLAR

 

Taller interactivo «Reflexión y sensibilización sobre inclusión y discapacidad» (de 13:30 a 16:00) – IPRODICH – TODOS LOS NIVELES

 

Taller de lectura «Yo leo Chaco» (de 13:30 a 16:00 hs) – Plan Provincial de Lectura – NIVEL PRIMARIO

 

Taller de actividades lúdicas y deporte (de 13:30 a 16:00 hs) – Instituto Superior del Profesorado de Educación Física / Centro de Educación Física N° 1 – TODOS LOS NIVELES

 

 

14:00 | CIRCUITO ESCOLAR

 

Taller «Videojuegos educativos» (de 14:00 a 17:00 hs) – Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología – NIVEL SECUNDARIO

 

Talleres: «De Basura a Tesoro» y «¡A Reparar se Dijo!» (de 14:00 a 16:00 hs) – ECOM – NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO

 

Visita «CONOCÉ LA UCP! – NUEVO MUNDO CUENCA 2026» – Universidad de la Cuenca del Plata – NIVEL SECUNDARIO

 

Taller de lectura de cuentos, poesías, adivinanzas, refranes, coplas y susurros de frases que te harán pensar y sentir (de 14:00 a 20:00 hs) – Escuela Municipal de Arte – TODOS LOS NIVELES

 

Charla sobre Violencia Familiar y de Géneros (14:00 hs) – Policía del Chaco – NIVEL SECUNDARIO

 

 

15:00 | CIRCUITO ESCOLAR

 

Taller de actividades artísticas recreativas (de 15:00 a 17:00 hs) – Escuela Municipal de Arte – PARA TODOS LOS NIVELES

 

 

17:00 | Espacio Magenta

 

Presentación del libro Gestión cultural y patrimonio: aportes a la identidad regional

 

de Luciana Sudar Klappenbach y María Isabel Guillán. Editorial ConTexto

 

 

17:00 | Espacio Naranja

 

Presentación del libro Diferente de Jorge Fabián Coronel. Ediciones De la Paz

 

Presenta: José Luis Saucedo

 

 

17:00 | Espacio Violeta

 

AGENDA JURÍDICA | Conferencia sobre Daños y Derecho de Familias en la jurisprudencia a 10 años de CCCN, a cargo de Federico Nótrica.

 

Presentación de los libros Visión Jurisprudencial del Código Civil y Comercial. A 10 años de su vigencia dirigido por el Dr. Ricardo Luis Lorenzetti y Procesos de familias y niñeces de la provincia del Chaco. Presentan: Esp. Sonia Cristina Seba (directora), Esp. Patricia Zamudio (coordinadora), Estela Vega (autora).

 

 

18:00 | Espacio Magenta

 

Presentación del libro Demasiado largo para ser cuento, muy breve para ser novela de Claudia Liliana Orciuoli. Ediciones De la Paz

 

Presenta: Adriana Amarilla

 

 

18:00 | Espacio Naranja

 

Presentación del libro Saberes de lo social. Coedición con Revés de la Trama de Ana Pratesi y Marcelo Graciosi (etc)

 

 

18:00 | Espacio Violeta

 

Presentación del libro Malvinas. Mis vivencias en esa guerra de Raúl Humberto Calderón. Editorial ConTexto

 

Presentan: Raquel Radovancich y Rufino Luque

 

 

19:00 | Espacio Magenta

 

Presentación del libro Huellas de un paisaje ignorado. La ciudad de Resistencia de Eduardo Aguirre Madariaga. Editorial ConTexto. Presenta: Pablo Tabares (Fundación Hábitat)

 

 

19:00 | Espacio Naranja

 

Movimientos de Abanico de María L. García Martel

 

 

19:00 | Espacio Violeta

 

Charla: «La alimentación como hecho sociocultural»

 

Disertante: Mgtr. Dora Mieres

 

Licenciatura en Nutrición

 

Universidad Cuenca del Plata

 

 

20:00 | Espacio Magenta

 

Presentación de libro Paranoia de Daniel Guebel. Editorial InterZona

 

Presenta: Rafael Costarelli

 

 

20:00 | Espacio Naranja

 

Presentación del libro Palabras de amor de Amilcar Romero. Ediciones De la Paz

 

Presenta: Carlos Cobo

 

Auspicia: Municipio de Barranquera

 

 

20:00 | Espacio Violeta

 

Presentación del libro de Acústico «Los Huaris»

 

Auspicia: Municipio de Barranqueras

 

 

20:00 | Espacio Turquesa

 

Ambiente

 

 

21:00 | Espacio Naranja

 

Presentación del libro Diario de una bruja con sueño(s) de Luna Kachuk

 

Presenta: Carina Bordón

 

 

21:00 | Espacio Turquesa

 

Roda Roots

