Día clave en el caso por el triple femicidio: indagan a Ozorio y abren los celulares

Con un fuerte operativo de seguridad, este viernes declarará Matías Agustín Ozorio, acusado de ser mano derecha de «Pequeño J». Además, los investigadores avanzarán con la apertura de los teléfonos secuestrados, que podrían aportar pruebas clave.

Este viernes se espera una jornada de definiciones en la investigación por el triple femicidio narco de Florencio Varela.Matías Agustín Ozorio, señalado como la mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J», será indagado por el fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Adrián Arribas, en el Polo Judicial de San Justo.

Ozorio, de 28 años, arribó anoche a la Argentina luego de ser expulsado de Perú y pasó la noche detenido en la Jefatura Departamental de La Matanza. Hoy, después de las 10, será sometido a declaración indagatoria como presunto colaborador directo en los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurridos el 19 de septiembre en Florencio Varela.

El operativo de traslado se realizó en un avión de la Fuerza Aérea Argentina, que partió desde El Palomar hacia Lima con escala en Salta. Allí, siete efectivos de la Policía Federal y cinco de la Policía Bonaerense viajaron para traer al detenido, que llegó a Buenos Aires a las 23:11 del jueves.

Como en otras audiencias de la causa, la presencia de Ozorio motivó un fuerte despliegue de seguridad en los alrededores del Polo Judicial, donde incluso se prevé un corte de tránsito.

Además, en paralelo a la indagatoria, la Justicia abrirá este viernes todos los celulares secuestrados a los implicados en el caso, luego de confirmar que los dispositivos podrán ser desbloqueados sin inconvenientes.

La declaración de Ozorio y el análisis de los teléfonos podrían aportar elementos clave para esclarecer el rol de «Pequeño J» en la planificación e instigación de los crímenes, y avanzar en el esclarecimiento de uno de los episodios de violencia narco más resonantes de los últimos tiempos en el conurbano bonaerense.

