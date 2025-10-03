Buscan a una joven de 19 años y a su hija de un año desaparecidas en Resistencia

La Policía del Chaco emitió una solicitud de paradero para dar con el paradero de Lucía Adriana Alegre, de 19 años, y su hija Maite Zamira Solís Alegre, de apenas un año, quienes fueron vistas por última vez en Villa Luzuriaga, Resistencia.

Según la denuncia registrada en la Comisaría Quinta Metropolitana, Lucía Alegre mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, tiene cabello ondulado negro y ojos marrones oscuros. Al momento de su desaparición vestía una campera rosada y un pantalón de jean nevado.

Su hija Maite Zamira, de 1 año, mide alrededor de 0,80 metros, es de tez blanca, tiene cabello corto, ondulado/rulos, y ojos marrones claros.

La fuerza de seguridad pidió la colaboración de toda la comunidad para aportar cualquier dato que permita localizar a madre e hija. Ante cualquier novedad, se solicita acercarse a la unidad policial más próxima o comunicarse con la Comisaría Quinta Metropolitana o bien al servicio de emergencias 911.

