Zdero aseguró que «Chaco vuelve a ser el epicentro de la cultura»

Este miércoles, se inauguró la Feria Iberoamericana del Libro Chaco 2025. Con el lema «Prepárate para vivir una nueva historia», la feria tendrá una duración de 10 días y se extenderá hasta el 12 de octubre, donde el público podrá acceder a una amplia oferta de libros en el Domo del Centenario.

La apertura oficial se realizó en la mañana de este miércoles y contó con la presencia del gobernador, Leandro Zdero; la vicegobernadora, Silvana Schneider; la ministra de Educación, Sofía Naidenoff; la presidente de la Cámara de Diputados, Carmen Delgado y la presidente del Superior Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral, María Emilia Valle.

«Estos 10 días nuevamente Chaco y Resistencia vuelven a ser el epicentro de la cultura y este es uno de los eventos más relevantes, justamente en esta feria porque es allí donde se mezcla la magia del libro, de la lectura y la posibilidad de la imaginación, pero fundamentalmente de formar buenos ciudadanos», aseguró Zdero durante la inauguración.

Asimismo, el Gobernador destacó que el año pasado hubo récord de venta de ejemplares. «Hay algo que nos llamó la atención: los textos vinculados a los niños, a las infancias, ocuparon el primer lugar en consumo y para nosotros eso es importante porque desde el Ministerio de Educación venimos dando un gran impulso a la lectura», resaltó.

«Es un honor para nosotros participar y acompañar en el financiamiento de los descuentos que se van a hacer de hasta el 50% en todos los ejemplares» y agregó: «Eventos como estos vamos a acompañar porque es invertir en nuestra gente, acompañar a los futuros ciudadanos».

En ese contexto, desde la organización señalaron que el encuentro ofrece un espacio de encuentro y cultura, y apunta a fomentar la muestra y comercialización de libros.

