Senado: la oposición logró quórum y busca revertir los vetos de Milei

El Senado de la Nación inició este jueves una sesión clave en la que la oposición avanzará con el intento de dejar sin efecto los vetos del presidente Javier Milei a dos leyes de alto impacto social: la de financiamiento universitario y la de fondos para el Hospital Garrahan.

Si la Cámara Alta ratifica lo ya aprobado por Diputados, el Poder Ejecutivo quedará obligado a promulgar ambas normas, pese al rechazo del Presidente.

La primera de las leyes en discusión es la que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas nacionales por dos años, en respuesta a la crítica situación del sistema. Entre sus principales puntos, establece la recomposición inmediata de salarios de profesionales y residentes, que no podrán ser inferiores —en términos reales— a los percibidos en noviembre de 2023. También elimina el régimen de becas optativas creado por el Ministerio de Salud.

El segundo proyecto apunta al financiamiento sostenido de las universidades públicas nacionales. La iniciativa contempla aumentos salariales para docentes y no docentes en línea con la inflación acumulada desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley.

Además, prevé la creación de un fondo de 10.000 millones de pesos destinado a ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias en áreas estratégicas para el país. Dicho fondo se actualizará anualmente según el índice de precios.

La norma también establece una ampliación progresiva de las becas estudiantiles y fija un cronograma de incremento del presupuesto para la educación universitaria, con la meta de alcanzar el 1,5% del PBI en 2031.

De prosperar la votación en el Senado, el Gobierno nacional deberá promulgar estas leyes, lo que representaría un fuerte revés político para la Casa Rosada en medio de la disputa por la agenda legislativa.

