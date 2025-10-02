Perú deportó a Matías Ozorio, el ladero de «Pequeño J»: ¿Cuándo llega al país?

El acusado de ser la mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J», fue detenido en Lima y permanece bajo custodia a la espera de su entrega a la Argentina.

Perú deportó a Matías Agustín Ozorio, de 28 años, señalado como el principal ladero de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J», considerado el presunto ideólogo del triple crimen de Florencio Varela. El joven fue capturado este martes en la ciudad de Lima junto al líder de la organización narco.

El fiscal Adrián Arribas, a cargo de la investigación en Argentina, confirmó a la agencia Noticias Argentinas que Ozorio fue expulsado por las autoridades peruanas, aunque aclaró que aún no está definido cuándo arribará al país . «No sabemos si la extradición se concretará este jueves», señaló, al mantener vigente el secreto de sumario.

Por su parte, el coronel Pérez Pizarro, integrante de la División Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, detalló que el Departamento de Migraciones emitió la resolución de expulsión. «Actualmente se vienen haciendo las coordinaciones con las autoridades policiales argentinas para efectuar su entrega», precisó el oficial, al tiempo que informó que Ozorio permanece bajo custodia de la División de Extranjería peruana.

El operativo representa un nuevo avance en la causa que investiga el brutal crimen de tres jóvenes en Florencio Varela, episodio que sacudió a la opinión pública por la violencia de la organización narco liderada por Pequeño J.

Comentarios