“Juanchi” García: “La motosierra terminó siendo una estafa que se transformó en bronca y decepción”

El intendente de Machagai y candidato a diputado nacional por el Frente Fuerza Patria, Juan Manuel «Juanchi» García, aseguró este miércoles que el gobierno libertario de Javier Milei resultó en una suerte de “estafa electoral y política” que se transformó en una gran “decepción y bronca” para el pueblo argentino.

El postulante a la una banca en el Congreso por el peronismo lamentó la manera en que “la motosierra embaucó a una gran parte de la sociedad con un proyecto que hoy se cae a pedazos”.

De todas maneras, puso en valor la plataforma política del Frente Fuerza Patria de cara a las elecciones del 26 de octubre próximo.

“Nuestras propuestas contemplan a cada uno de los sectores sociales, productivos y económicos de la provincia y el país”, aseguró.

El candidato justicialista señaló que el gobierno de Milei, que en el Chaco es aliado y parte el gobernador Leandro Zdero resultó en una profunda decepción que derivó en bronca y decepción de la ciudadanía que apostó y acompañó en su momento con su voto.

“Las promesas libertarias fueron una gran estafa electoral, ya que el ajuste lo están pagando los jubilados, la universidad pública, los discapacitados y el laburante común», sostuvo.

“Lamentablemente para muchísima gente que confió en Milei, este modelo económico lo único que ha generado es que las familias se estén endeudando, incluso para comprar alimentos», agregó.

El intendente de Machagai volvió a hacer hincapié en la plataforma política del peronismo que se ejecutará desde el Congreso de la Nación con el objetivo de ponerle un freno a la motosierra y el ajuste.

Por último, “Juanchi” llamó a fortalecer el acompañamiento a Fuerza Patria en octubre de la mano de Jorge Capitanich y Magda Ayala en la lista de senadores; y Sergio Dolce y Julieta Campo como candidatos a diputados nacionales.

