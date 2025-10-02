Ingresó a una vivienda pero el dueño de casa lo baleó en la pierna

Un hombre de 75 años escuchó ruidos en la parte trasera de su domicilio y observó a un joven, a quien disparó con un arma de fuego.

Este jueves a la madrugada, alrededor de las 3, personal de la Comisaría Quinta de Resistencia acudió hasta la esquina de Carlos Hardy e Ingeniero Schur, donde un hombre baleó en la pierna a un presunto ladrón, quien ingresó a su vivienda.

El dueño de casa, de 75 años, mencionó que momentos antes escuchó varios ruidos en la parte trasera de su domicilio.

Al ir a verificar, observó a un hombre en el interior de su vivienda, por lo que le efectuó un disparo con un arma de fuego, calibre 9 milímetros, el cual impactó en el muslo de la pierna izquierda de este sujeto, quedando recostado en el suelo.

La persona que ingresó sería un sujeto de 28 años. Se hizo presente una ambulancia que trasladó al mismo hacia el Hospital Julio C. Perrando, custodiado por un agente policial.

El fiscal dispuso que se labre un acta de constatación y que se proceda al formal secuestro del arma de fuego utilizada; que se inicien actuaciones por «Supuesto hurto con escalamiento en ado de tentativa»; que se reciba la denuncia del hombre afectado y que el joven sea notificado de la aprehensión.

Asimismo, por separado, ordenó que se inicien actuaciones por «Supuestas lesiones», donde el dueño de casa sea notificado de las actuaciones en libertad.

