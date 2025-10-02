Fuerte choque entre una camioneta y una moto dejó un hombre herido

A pesar de la impactante colisión, el conductor del motovehículo no presenta lesiones de gravedad. De igual manera, fue hospitalizado.

Este miércoles por la tarde, alrededor de las 18, se produjo un fuerte choque entre dos vehículos, en avenida Carpintero y Punta de Riel de Margarita Belén.

Uno de los partícipes fue una camioneta Toyota Hilux, en la que se movilizaba un hombre de 54 años y de acompañante un joven de 28.

La otra parte fue una motocicleta Guerrero Trip de 110 cc., roja y negra, en la que viajaba un ciudadano de 40 años. El mismo fue trasladado en primera instancia al hospital local y luego derivado al Hospital Perrando, donde ingresó con el diagnostico de «T.E.C y politraumatismo».

El fiscal dispuso que se realice un acta de constatación y se dé intervención a la Policía Caminera, a fines de que realicen el test de alcoholemia a ambos conductores.

