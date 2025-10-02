El recambio de juntas en el puente ya avanzó un 50% y finalizaría en dos semanas

Vialidad Nacional informó que continúan los trabajos de recambio de juntas en el puente General Belgrano, que conecta las provincias de Chaco y Corrientes y que actualmente la obra presenta un avance del 50%. Según las estimaciones, si el tiempo acompaña, los trabajos finalizarán en unas dos semanas.

Las labores se llevan adelante de domingo a viernes en horario nocturno, entre las 22 y las 6, con el objetivo de minimizar las demoras en el tránsito. El plan contempla el reemplazo de tres juntas originales de la estructura por nuevas piezas tipo Transflex, compuestas por módulos de neopreno y acero de 1,10 por 1,00 metros y un peso cercano a los 300 kilos cada una.

El procedimiento consiste en retirar la junta existente, acondicionar el asiento y colocar las nuevas piezas, que se aseguran con un sistema de anclaje químico epoxi y pernos. En total, se instalan ocho módulos, cuatro por cada lado de la calzada. Ya se completó la segunda junta en la calzada descendente (de Resistencia hacia Corrientes) y en los próximos días se avanzará con la segunda junta del lado ascendente y con la tercera, en ambos sentidos.

Además, el martes pasado se registró un corte parcial de una hora en horario matutino para reparar la rampa de protección del sector intervenido, que había sido dañada por un vehículo pesado con desperfecto mecánico. En relación con imágenes difundidas en redes sociales, donde se observa una separación en el puente, desde Vialidad aclararon que corresponde a un tramo donde se había retirado la junta vieja y aún no se había colocado la nueva, y remarcaron que no existe ningún riesgo estructural para los usuarios.