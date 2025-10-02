EEUU ratificó su apoyo a la Argentina: «Estamos preparados para hacer lo necesario»

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent reiteró el respaldo a la Argentina e insistió en que están preparados «para hacer lo necesario» con el objetivo de asistir financieramente al país.

Fue a través de su cuenta de X, que el funcionario de Donald Trump se comunicó con el ministro de Economía, Luis Caputo con el objetivo de avanzar en las negociaciones para la asistencia a la Argneitna y calificó la conversación como «muy positiva».

«Después de un intenso trabajo desde la reunión de Trump con el Presidente Javier Milei en Nueva York, en los próximos días espero que el equipo del ministro Caputo venga a DC (Washington) para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero», señaló Bessent.

Asimismo, sostuvo que el Tesoro de Estados Unidos «está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario» y agregó que seguirán «observando de cerca» la situación argentina, además de enfatizar «la importancia del éxito de las políticas económicas del Presidente Milei para el pueblo de Argentina, para la región y para el G7″.

La respuesta no tardó en llegar. Fue el propio Luis Caputo quien respondió el posteo y señaló que junto a su equipo económico trabajan «duro» para la concreción de la asistencia por parte de Estados Unidos. En ese sentido, las herramientas que entran en la negociación son un swap de US$ 20.000 millones y la adquisición de bonos soberanos en dólares, para fortalecer las reservas del Banco Central.

