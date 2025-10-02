Detuvieron a un hombre con cocaína y más de $100 mil en Barranqueras

Este jueves por la mañana, un hombre de 37 años fue detenido en la ciudad de Barranqueras tras un operativo realizado en calle 2 de Febrero al 1200, luego de ser denunciado por presunta comercialización de drogas en la vía pública.

El procedimiento se inició cuando un ciudadano alertó al Cuerpo de Operaciones Motorizadas, que de inmediato acudió al lugar y dio con el sospechoso. Al requisar sus pertenencias, los agentes encontraron en una bolsa varios envoltorios con una sustancia blanca. Con la colaboración del personal de Drogas Peligrosas, se realizó la prueba de campo, que confirmó que se trataba de cocaína con un peso de 27,3 gramos.

Además, el detenido tenía en su poder una libreta, un teléfono celular Samsung y $115.000 en efectivo, elementos que fueron secuestrados junto con la droga.

La Fiscalía Antidrogas N°2, a cargo de la doctora Ana María Benítez, dispuso la aprehensión del sujeto por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, quedando a disposición de la Justicia junto a los elementos incautados.

Comentarios