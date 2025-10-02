Con qué imputación llegan los acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski al juicio

El martes 28 de octubre comenzará en Resistencia el juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, un caso que marcó un antes y un después en la provincia del Chaco no solo por la brutalidad del hecho, sino también por el vínculo político de los principales acusados.

La joven de 28 años fue vista por última vez el 2 de junio de 2023, cuando ingresó a la casa de sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, dirigentes sociales y referentes políticos en el ámbito local.

La desaparición y posterior asesinato de Cecilia generó movilizaciones masivas en toda la provincia, derivó en la ruptura de alianzas políticas y destapó un entramado de poder que vinculaba a la familia Sena con la estructura estatal.

CON QUÉ IMPUTACIÓN LLEGAN LOS ACUSADOS AL JUICIO

El debate oral se desarrollará los días 28, 29 y 30 de octubre; y continuará el 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 20 de noviembre, con inicio previsto a las 7 de la mañana en el Centro de Estudios Judiciales.

César Sena: imputado como autor del femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Emerenciano Sena y Marcela Acuña: señalados como partícipes primarios del crimen.

Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso: acusados de encubrimiento agravado.

En total, siete personas enfrentarán a un jurado popular que deberá resolver uno de los procesos judiciales más trascendentes de la historia reciente chaqueña.

ESTRATEGIAS DE LAS DEFENSAS: INTENTO FALLIDO DE SEPARAR CAUSAS

Durante una de las primeras audiencias preliminares, las defensas de los cuatro imputados por encubrimiento intentaron apartar sus procesos del juicio principal. Los abogados argumentaron que sus defendidos no tuvieron participación directa en el crimen y que sus situaciones legales eran distintas a las de los Sena. Sin embargo, el tribunal rechazó el pedido y resolvió que todos enfrenten el juicio en un mismo proceso.

