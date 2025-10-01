Una mujer denunció haber sido retenida 4 años en la casa del piquetero «Tiso» Talavera

Una mujer de 45 años denunció haber estado privada de su libertad durante aproximadamente cuatro años en una vivienda de avenida Nicaragua al 100, donde, según su testimonio, era obligada a realizar tareas domésticas sin recibir ningún tipo de pago.

La víctima se presentó en estado de crisis en la vivienda de una conocida, en calle San Salvador al 600. Allí relató entre lágrimas que había logrado escapar de la casa donde se encontraba retenida por el piquetero Celestino «Tizo» Talavera y su pareja Andrea Eugenia Leyes.

La denunciante manifestó que ellos la mantenían encerrada y la forzaban a realizar trabajos de limpieza y cuidado de los tres hijos de la pareja. Según declaró, días atrás le informaron que sería trasladada a un campo para convivir con un hombre desconocido a cambio de dinero que recibiría Talavera. Frente a esa situación, decidió huir de la vivienda sin llevarse pertenencias.

Personal de la Comisaría 14ª de Resistencia y del Departamento de Lucha contra la Trata de Personas tomó intervención en el hecho. En la escena, el médico policial en turno constató el estado de la mujer y se dio aviso a la Fiscalía de turno, que dispuso la toma de la denuncia formal y declaraciones testimoniales. El fiscal ordenó además notificar en libertad a Talavera y a Leyes, solicitando la entrega inmediata de las pertenencias de la denunciante.

Días antes de la denuncia, un llamado anónimo ya había alertado a la División de Investigación e Inteligencia sobre la presunta retención de la mujer en la vivienda de avenida Nicaragua. Vecinos consultados confirmaron haberla visto deambular por el barrio y señalaron que la mujer atravesaba problemas de salud mental.

Andrea Leyes, en tanto, negó las acusaciones y aseguró que la denunciante vivía en su casa por una cuestión humanitaria, ya que su familia no se hacía cargo de ella. Aclaró que incluso la Comisaría Primera le había entregado formalmente a la mujer mediante un acta de resguardo, para evitar su traslado a un hogar de asistencia.

Según detallaron fuentes policiales, la denuncia también guarda relación con un oficio remitido a la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Resistencia, a cargo del fiscal Patricio Sabadini, en el marco del expediente caratulado «UNIPROJUD-SAPE S/ Remite Denuncia Anónima Nº 74.597 – Expte. F.F. Nº 226/25». En su declaración, la mujer relató que vivía desde hace más de cuatro años en el domicilio de Talavera y Leyes, realizando tareas domésticas y cuidado de menores, sin percibir pago alguno. Incluso señaló que en algunas ocasiones la pareja cobraba la pensión por discapacidad que le corresponde, aunque aclaró que nunca fue víctima de violencia física o amenazas directas.

La Fiscalía en turno, a cargo del Dr. Víctor Recio, dispuso que la pareja continúe en libertad mientras avanza la investigación y que la denunciante fije residencia en la casa de una amiga. Paralelamente, el secretario penal de la Fiscalía Federal, Marcelo Burrella, evaluó los informes recolectados y determinó que hasta el momento no se advierten indicadores de un caso de Trata de Personas, por lo cual se resolvió remitir las actuaciones a la magistratura correspondiente.

