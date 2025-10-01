SAMEEP reparó el acueducto Margarita Belén – Colonia Benítez

Se registró una pérdida en un tramo de cañería de 355 milímetros en la zona de avenida Ávalos y colectora Nicolás Avellaneda de Resistencia.

Tras detectarse una pérdida en un tramo de cañería de 355 milímetros en la zona de avenida Ávalos y colectora Nicolás Avellaneda, de la ciudad de Resistencia, Sameep intervino de manera inmediata a través de los agentes de Redes de Agua Zona Norte .

El vocal de Sameep, Rubén Custiniano, destacó la respuesta del equipo técnico: «Estas tareas forman parte fundamental de la voluntad y el esfuerzo para ejecutar arreglos sin importar la hora o la fecha».

Mientras se ejecutaban las reparaciones, los usuarios de Colonia Benítez y Margarita Belén se vieron afectados con baja presión de agua potable. «Pedimos disculpas por los inconvenientes ocasionados. Nuestros agentes hicieron el máximo esfuerzo para restablecer lo antes posible», remarcaron.

Fuente:datachaco

Comentarios