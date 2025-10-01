Sáenz Peña se prepara para el desfile «La Termal viste a la moda»

El evento se realizará este domingo 5 de octubre desde las 17 horas en la Estación del Ferrocarril. Habrá pasarela, diseñadores locales, comparsas y shows artísticos.

Este domingo 5 de octubre, a partir de las 17 horas, la Estación del Ferrocarril de Sáenz Peña será escenario del desfile en pasarela «La Termal viste a la moda», una propuesta que busca destacar el talento local en el ámbito de la moda, el diseño y el arte.

El secretario de Relaciones Institucionales, Eduardo Molina, junto a la primera Princesa de la Fiesta Nacional del Algodón, Jazmín Barale Sosa, presentaron la iniciativa, que surge de un trabajo conjunto entre la escuela de modelos Barale, la Cámara de Comercio, el Rotary y el municipio.

La pasarela se montará frente al ingreso de la estación y contará con la participación de modelos locales, seleccionados en un casting, quienes lucirán creaciones de diseñadores de la ciudad como Luciano Lapasini, Johana Marahin y Agustina Brollo, entre otros.

Además, habrá un espacio para expositores vinculados a la moda e indumentaria, con la presencia de Chacú y del área de Turismo municipal. La propuesta se complementará con presentaciones artísticas y la actuación de una banda de jazz saenzpeñense.

El desfile también incluirá un colorido cierre con la participación de comparsas locales: diez bailarinas representarán a cada agrupación, acompañadas por una escuela de samba.

Con moda, música y baile, «La Termal viste a la moda» promete convertirse en un espacio de encuentro cultural que pondrá en valor la creatividad y el talento local.

