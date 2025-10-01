Policías asistieron a un niño que convulsionaba en la calle

Personal policial acudió hasta la avenida España al 2200, donde trasladó al menor junto a su madre hasta el Hospital Pediátrico de Resistencia.

Este miércoles a la madrugada, efectivos de la Patrulla Preventiva lograron asistir a un niño que convulsionaba.

Pasada la medianoche, un llamado al 911 alertó sobre un niño inconsciente en avenida España al 2200.

Al llegar, los efectivos encontraron al menor de 5 años en plena convulsión. De inmediato asistieron y acompañaron la situación, para luego trasladarlo al Hospital Pediátrico «Avelino Castelán».

El pequeño fue estabilizado y diagnosticado con convulsión febril.

Comentarios