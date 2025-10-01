Milei recibió en Olivos a Macri, quien pidió cambios en el gabinete

Javier Milei y Mauricio Macri volvieron a encontrarse tras un año sin diálogo. La reunión ocurrió en la Residencia presidencial de Olivos y se extendió por dos horas y media con la participación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Según se supo, no asistieron los otros dos miembros del «triángulo de hierro», Karina Milei y Santiago Caputo.

Ambos dirigentes «quedaron en volver a hablar, pero sin fecha». El encuentro se produjo en medio de tensiones internas en el oficialismo y con sus principales aliados. Macri no disimuló sus reparos hacia la gestión libertaria y pidió cambios profundos en el gabinete, una reestructuración que, en su visión, debería concretarse después de las legislativas de octubre.

El ex mandatario cuestionó la falta de avances en privatizaciones, licitaciones y reformas. Asimismo, transmitió su preocupación por una administración que «tenía el mandato y a la sociedad de su lado pero que no logra mostrar resultados. Solo reconoció la tarea de Luis Caputo en Economía y Santiago Bausili en el Banco Central, mientras remarcó falencias en áreas como Transporte, Producción y Obras.

En paralelo, Milei ya había anticipado una posibilidad de recalibrar su equipo. «A la luz de esa situación y los cambios que tengo que hacer por motivos forzados, me lleva a tener que recalibrar el Gabinete para que mantenga equilibrio», expresó el Presidente, aunque defendió que su equipo es «muy compacto» y trabaja de manera coordinada. Macri dejó en claro que no comparte esa mirada. Incluso recordó que le había sugerido sumar funcionarios de segunda línea con experiencia de su gobierno, advertencia que considera todavía vigente frente a las disputas internas del oficialismo.

El ex presidente, sin embargo, se mostró dispuesto a reconstruir puentes. Valoró la presencia de Francos en la mesa y ratificó su decisión de sostener al Gobierno. De todos modos, Macri transmitió su desconfianza sobre la sostenibilidad política del proyecto libertario, que enfrenta cuestionamientos en la Justicia, trabas legislativas y riesgo de aislamiento.

Milei, por su parte, equiparó la recomposición de su relación con Macri al diálogo que intenta recuperar con los gobernadores, pedido que incluso le llegó desde Washington. El propio Caputo admitió que el Tesoro de Estados Unidos reclamó recomponer vínculos institucionales. Mientras tanto, la reunión en Olivos tomó por sorpresa a buena parte de la mesa política libertaria, que se enteró por trascendidos periodísticos. Macri celebró en sus redes sociales «haber retomado el diálogo después de más de un año» y aseguró que siempre mantendrá la «vocación de decirle la verdad al Presidente».

