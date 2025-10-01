Llevaba 1.900 «pollitos camperos» en la caja de su camioneta sin habilitación

Las aves fueron decomisadas por Gendarmería Nacional, en Makallé, y entregadas a personal del SENASA.

Efectivos de Gendarmería Nacional detectaron este martes por la noche, a la altura de Makakllé, una camioneta que transportaba 1.900 «pollitos camperos», sin la documentación sanitaria correspondiente.

El procedimiento fue realizado por la Patrulla Fija «Puente General Belgrano» perteneciente al Escuadrón 51 «Fontana», sobre la Ruta Nacional N° 16, kilómetro 60.

La camioneta provenía de la provincia de Buenos Aires y se dirigía a la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Al llevar a cabo el control documentológico, los gendarmes hallaron en la parte trasera del rodado, varias cajas de cartón con orificios de aire trasladando gran cantidad de aves.

El conductor, ante las preguntas de rigor de los uniformados, manifestó no contar con la documentación correspondiente de SENASA, en infracción de las normativas de la Resolución 356/06.

Por tal motivo, se procedió al traslado del vehículo hasta las instalaciones de la Unidad, donde se constató la existencia de 1.900 «pollitos camperos», procediéndose al secuestro y entrega de los animales al personal de SENASA – delegación Resistencia.

