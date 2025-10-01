Expulsaron del SPP a un cabo que baleó a su cuñado tras acusarlo de ser amante de su ex

El gobernador Leandro Zdero firmó el Decreto N° 1495/2025, mediante el cual se dispuso la destitución con calificación de cesantía del Cabo Primero Matías Adrián Cabral, agente del Servicio Penitenciario Provincial (SPP). La sanción se aplica tras el grave episodio ocurrido en diciembre de 2024 en Fontana, cuando Cabral disparó contra su cuñado durante una discusión en plena vía pública.

EL HECHO: UNA CELEBRACIÓN QUE TERMINÓ EN TRAGEDIA

El 29 de diciembre de 2024, luego de disputar un partido de fútbol, M. A., de 29 años, compartía un brindis con amigos para despedir el año en una cancha de Fontana. En ese momento apareció Cabral, vestido con uniforme penitenciario, y lo acusó de mantener una relación con su ex pareja.

Tras una discusión, el agente sacó una pistola calibre 9mm, no era su arma reglamentaria, y le disparó en la pierna izquierda. La víctima cayó al suelo, retorciéndose de dolor, mientras testigos registraban la escena con sus celulares. Cabral abandonó el lugar armado y minutos después se presentó a trabajar en el Complejo Penitenciario N°1 de Villa Barberán, donde fue detenido.

El joven herido fue trasladado de urgencia al Hospital Perrando, donde debió ser intervenido quirúrgicamente. Si bien sobrevivió, con el correr de los días su estado se agravó y finalmente los médicos debieron amputarle la pierna.

LA CAUSA JUDICIAL

El fiscal Francisco De Obaldía Eyseric imputó al agente por lesiones graves calificadas por el uso de arma de fuego y dispuso su libertad bajo caución real de un millón de pesos, suma que aún no había sido depositada. El abogado de la víctima pidió su arresto inmediato, alegando que el acusado también tenía antecedentes por violencia de género y consumo problemático de drogas.

LOS FUNDAMENTOS DE LA CESANTÍA

El decreto provincial remarcó que Cabral violó múltiples disposiciones del régimen disciplinario penitenciario (Ley 2855-J y Decreto 883/21), al presentarse en público con uniforme penitenciario, utilizar un arma particular y protagonizar un hecho de violencia que obtuvo amplia difusión en medios locales y nacionales.

Según el texto oficial, el accionar del cabo «comprometió el prestigio de la institución», afectando la dignidad y la imagen del Servicio Penitenciario Provincial.

De esta manera, tras el sumario administrativo, en el que el agente se abstuvo de declarar, el Servicio Penitenciario y la Asesoría General de Gobierno recomendaron la sanción máxima. Finalmente, el gobernador Zdero decretó la expulsión definitiva de Cabral, quien ya no podrá reintegrarse a la fuerza.

