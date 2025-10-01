Diputados: aprobaron de forma unánime la ley de prevención de la ludopatía infantil

En su 13º Sesión Ordinaria del 2025, la Cámara de Diputados del Chaco aprobó una amplia agenda de leyes para regular y resguardar diversos derechos y obligaciones de los chaqueños. Entre ellos, de forma unánime, los legisladores sancionaron la prevención y protección de niños, niñas y adolescentes frente al consumo problemático de juegos virtuales de azar.

Creado por Ley, este programa busca proteger a las infancias y adolescencias de los riesgos del juego en línea, promoviendo prácticas saludables y previniendo la adicción a juegos de apuestas, estableciendo medidas para educar, concientizar y limitar el acceso de niños, niñas y adolescentes a los juegos de azar en línea.

Se ratificó, además, el Decreto Nº 1598/2001, que determina el ejido urbano de la Delegación Municipal de Selvas de Rio de Oro, dependiente de La Municipalidad de La Eduvigis.

Posteriormente, los legisladores insistieron en la sanción original de la ley 4101-A, que crea el Observatorio de Conflictos de Tierras y Territorio, en el ámbito de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco.

Durante la sesión también se aprobó la expropiación un terreno de Resistencia y toda su edificación existente para ser afectado al funcionamiento de la Comisaría Decimotercera del Área Metropolitana de la Policía del Chaco y para un Centro de Detención Transitoria.

Luego, se instituyó por ley el 18 de octubre de cada año como el Día Provincial de la Menopausia en concordancia con el Día Mundial. El objetivo es visibilizar este ciclo en la vida de las mujeres, informar sobre los cambios que se producen, crear conciencia sobre la necesidad de brindar un adecuado servicio de salud y prevenir las enfermedades más frecuentes en esta etapa.

Los diputados sancionaron modificaciones a la Ley 813-P –que determina las áreas de influencia de los municipios chaqueños–, a fin de fijar el área de influencia de Colonia Aborigen y Machagai para que ambas localidades puedan planificar recursos y servicios esenciales. La norma responde a una necesidad urgente las comunidades ya que la indefinición territorial generaba inconvenientes tanto para autoridades como para ciudadanos, subsanando así una histórica laguna normativa.

El cuerpo legislativo sancionó también la ley que crea el Programa Provincial Transitorio al Régimen de Reparación Económica para Niñas, Niños y Adolescentes, creado por la Ley Nacional 27.452. El objetivo de esta iniciativa es brindar asistencia económica mensual de carácter transitorio a hijos e hijas de presuntas víctimas de femicidios cometidos en la provincia, mientras se encuentra en trámite el beneficio definitivo contemplado en la legislación nacional.

Por otra parte, se crearon dos Juzgados en la IV Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Charata, uno de ellos en materia Laboral, así como un Juzgado de Proceso Monitorio, Concursos y Quiebras en la misma jurisdicción. La medida busca fortalecer el acceso a la justicia y dar respuesta a la creciente demanda en materia laboral en esa zona del sudoeste chaqueño.

Por unanimidad, también la Provincia del Chaco adhiere a la Ley nacional 27.678 -Programa Nacional de Cuidados Paliativos. Esta norma busca garantizar una atención interdisciplinaria e integral para las personas que atraviesen una enfermedad crónica o degenerativa.

Por último, la Legislatura aprobó la Ley por la cual Chaco adhiere a la Ley Nacional N° 27.669 que establece el «Marco Regulatorio para el desarrollo de la Industria del Cannabis Medicinal y El Cáñamo Industrial».

Comentarios