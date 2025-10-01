Detienen a un enfermero de PAMI por vender fentanilo y anestésicos ilegales

La Unidad Fiscal de Rosario informó la detención de un enfermero del PAMI local, acusado de comercializar medicamentos de venta prohibida para particulares, entre ellos fentanilo. El caso, que tramita en el Área de Delitos Complejos, está a cargo de los fiscales Javier Arzubi Calvo, Matías Mené, Martín Uriona y Soledad García, con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), dirigida por Matías Scilabra.

El detenido, identificado como L.E.B., trabaja desde 2014 en el Policlínico PAMI 2 de Rosario. Según la acusación, habría aprovechado su puesto laboral para sustraer sustancias anestésicas y comercializarlas de manera ilegal.

Durante el año 2023, el enfermero le habría vendido ampollas de fentanilo a un joven de Rosario, así como otras sustancias cuyo carácter nocivo disimulaba.La investigación busca determinar si el consumo de estos fármacos podría estar relacionado con el fallecimiento de ese joven, ocurrido en agosto de ese año.

En los allanamientos realizados, los investigadores secuestraron ampollas de fentanilo y otras sustancias prohibidas, lo que encendió las alarmas sobre la circulación ilegal de este tipo de medicamentos en la ciudad.

El acusado permanece detenido y en las próximas horas se formalizará la investigación. El caso se encuentra bajo la intervención del juez de Garantías Román Lanzón, mientras se esperan nuevas medidas judiciales en los próximos días.

Comentarios