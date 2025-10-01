Corrientes en alerta ante un brote de sarampión en Paraguay

Desde la vecina provincia solicitan completar los esquemas de vacunación. Además, piden que si viajan a países con brotes, deben estar atentos a la presencia de síntomas al regresar.

Ante el brote de Sarampión en Paraguay, el Ministerio de Salud Pública de Corrientes, a cargo de Ricardo Cardozo, fortalece la vigilancia epidemiológica y solicita completar el carnet de vacunación.

Las personas que viajen a los lugares donde hay brotes, deberán controlar que estén vacunados y, en caso de regresar con síntomas, deben consultar al médico.

«Los profesionales están atentos al diagnóstico de enfermedades exantemáticas, es decir que, ante síntomas compatibles con Sarampión, se piensa en esta enfermedad y se hacen los estudios correspondientes», explicó la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla.

A su vez, indicó que «en Argentina hace seis semanas no se notifican casos y, sí esto sucede, es porque trabajamos muy bien en cuanto a vacunación, hay una alta cobertura».

El Ministerio recomienda a la comunidad:

Vacunación prioritaria (esquemas completos): se exige a la población, en especial a niños, niñas, y personal de salud, acreditar el esquema completo de Doble o Triple Viral (SRP), según el Calendario Nacional de Inmunización. Los niños de 6 a 11 meses, no deberían viajar y si lo hacen, realizar antes la consulta médica.

Cautela en destinos de riesgo: se recomienda reconsiderar o posponer viajes a zonas con brotes activos, especialmente para aquellas personas no vacunadas, embarazadas o inmunocomprometidas, priorizando la salud colectiva.

Asimismo, remarcaron que en la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), se definió el cambio en el Calendario de Vacunación para lograr una mayor prevención de sarampión, paperas y rubeola. El refuerzo se deja de aplicar a los 5 años y, desde el 2026, se hará el refuerzo a los 18 meses.

CALENDARIO

La vacuna es obligatoria y gratuita en todos los vacunatorios y hospitales públicos. El Calendario Nacional incluye dos dosis de Triple Viral, a los 12 meses y a los 5 años de edad (desde el 2026 a los 18 meses).

De 12 meses a 4 años inclusive: deben acreditar una dosis de vacuna Triple Viral (sarampión-rubéola-paperas).

Mayores de 5 años (desde el 2026 desde los 18 meses), adolescentes y personas adultas: deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión y la rubéola aplicada después del año de vida (Doble o Triple Viral) o contar con serología IgG positiva para ambos virus.

Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse, porque se consideran protegidas por haber estado en contacto con el virus.

Personal de salud: todas las personas que trabajan en el nivel asistencial (mesa de entradas, limpieza, seguridad, laboratorio, planta médica y de enfermería, etcétera) deben acreditar dos dosis de vacuna contra el sarampión y la rubéola aplicada después del año de vida (Doble o Triple Viral) o contar con serología IgG positiva para ambos virus.

CONTRAINDICACIONES

La vacuna está contraindicada en:

Personas gestantes

Niños y niñas menores de 6 meses

Personas con antecedente de reacción alérgica grave (anafilaxia) a componentes de la vacuna

Personas inmunocomprometidas

Personas con infección por VIH con recuento de CD4 < 15% o < 200/mm3

Personas con inmunosupresión por drogas

Personas trasplantadas de órganos sólidos o precursores hematopoyéticos

SÍNTOMAS

El sarampión es una enfermedad vírica sumamente contagiosa. Se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Puede provocar una enfermedad grave, complicaciones o la muerte. Además, puede afectar a cualquier persona, pero es más común entre los niños.

Antes de propagarse por todo el cuerpo, el virus infecta las vías respiratorias. Entre los síntomas se incluyen fiebre alta, tos, rinorrea y una erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo.

Por la presencia de fiebre y erupción cutánea, se recomienda programar una consulta con profesionales de salud. No concurrir a lugares públicos hasta que lo autoricen.

