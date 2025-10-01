Becas Chaco + i: el Iccti abre nueva convocatoria para estudiantes avanzados

El Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (Iccti) inicia la inscripción a la convocatoria 2025 para las «Becas Chaco + i», destinada a estudiantes avanzados de carreras universitarias de grado que quieran dar sus primeros pasos en la investigación.

La postulación se realiza a través de Tu Gobierno Digital (gobiernodigital.chaco.gob.ar) y estará abierta hasta el 10 de octubre del 2025.

En esta edición, se otorgarán 35 becas a estudiantes chaqueños para realizar pasantías en institutos de investigación de la provincia del Chaco.

El programa tiene una duración de 12 meses y los estudiantes seleccionados recibirán, además de capacitaciones, acompañamiento para integrarse a equipos de trabajo científico-tecnológicos.

Las «Becas Chaco + i» se financian con fondos del Gobierno del Chaco y forman parte de las políticas públicas que buscan fortalecer el ecosistema científico-tecnológico de la provincia.

Entre sus objetivos principales se destacan:

Fomentar vocaciones científicas de estudiantes de carreras estratégicas para el desarrollo del Chaco.

Promover la formación de recursos humanos altamente calificados en ciencia, tecnología e innovación.

Beneficiar económicamente a estudiantes para que desarrollen experiencia y formación en investigación.

Generar antecedentes para aumentar las posibilidades de éxito en su desarrollo profesional académico como científico.

REQUISITOS PARA POSTULAR

Podrán ser beneficiarios de las «Becas Chaco + i» aquellas personas que al momento de la postulación:

Sean estudiantes avanzados (con más del 50% de las materias aprobadas) de una carrera universitaria de grado,

Cuenten con un promedio de al menos 6 puntos (inclusive aplazos),

Tengan residencia en la provincia del Chaco o al menos dos años de residencia legal y continua.

Estas becas se destinan exclusivamente a estudiantes de las universidades UNNE, UTN y Uncaus. No se requiere experiencia previa en investigación, el objetivo es brindar apoyo en los primeros pasos en la carrera científica.

La postulación se realiza a través de Tu Gobierno Digital siguiendo los pasos indicados en el instructivo oficial. Entre la documentación obligatoria se debe presentar: copia de DNI, Curriculum Vitae, certificado analítico con aplazos, certificado de alumno regular y una carta de motivación.

Para conocer más información sobre las «Becas Chaco + i» se puede ingresar a iccti.chaco.gob.ar/chaco-mas-i o enviar un correo electrónico a rrhhiccti@gmail.com para consultas.

