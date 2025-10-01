Atraparon a un camionero que derribó postes de luz y escapó del lugar

El hecho ocurrió este martes alrededor de las 22, en la intersección de avenida Moreno y Santa María de Oro, cuando un camión impactó contra el cableado, derribando postes de luz, a la vista de los transeúntes, quienes intentaron detener al chofer.

Tras la fuga del vehículo, los uniformados implementaron un rápido dispositivo de búsqueda que culminó con la localización del rodado y la demora de su conductor, en avenida Moreno al 480.

Por otra parte, en el lugar trabajó personal de Secheep, que verificó el tendido y descartó que se tratara de cables de alta tensión, eliminando el riesgo eléctrico inmediato.

La zona permaneció bajo custodia policial hasta que se completaron las tareas de seguridad.

