Violenta entradera sobre la Ruta 11: ataron a una familia y robaron más de $6 millones

La familia se encontraba durmiento cuando fueron sorprendidos por cuatro delincuentes armados dentro de su vivienda.

Un violento robo a mano armada ocurrió en la madrugada de este martes sobre la Ruta 11, a la altura del kilómetro 999, en la ciudad de Resistencia. La víctima, identificada como R.I, denunció que cuatro delincuentes encapuchados y armados ingresaron a su domicilio mientras dormía junto a su familia, lo redujeron y se llevaron un millonario botín.

Según consta en el parte policial, alrededor de las 3:30, denunciante escuchó ruidos en la puerta de ingreso y, al levantarse, fue sorprendido por los ladrones. Los sujetos, que portaban armas de fuego, pasamontañas y guantes, lo ataron mientras otros mantenían reducidas a su esposa e hija.

Tras recorrer la vivienda, los delincuentes se dieron a la fuga en un automóvil gris oscuro, llevándose consigo una suma de 6.800.000 pesos en efectivo, anillos y collares de oro, además de varios dispositivos electrónicos: dos celulares Redmi 13 Pro (colores lila y azul), un iPhone 16 Pro Max (rosado), un Samsung S20 (celeste), un DVR y un módem Wi-Fi.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 14ª de Resistencia. La causa fue caratulada como «supuesto robo a mano armada», y la Policía desplegó operativos en la zona para dar con los responsables, aunque hasta el momento no hubo detenciones.

