Triple femicidio de Florencio Varela: quiénes son los siete detenidos y qué rol tuvieron en el caso

La investigación por el brutal asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) ya cuenta con siete detenidos, acusados de haber participado de distintas formas en el crimen que conmociona a Florencio Varela. Sin embargo, la Justicia todavía busca a los presuntos cerebros de la banda narco: Tony Janzen Valverde, alias «Pequeño J», y su ladero, Matías Ozorio.

Los arrestados incluyen al hombre que cavó la fosa donde enterraron a las víctimas, al chofer de la camioneta que las trasladó, a los dueños de la vivienda en la que fueron hallados los cuerpos y a quienes intentaron limpiar rastros de sangre. También se encuentra tras las rejas una joven que admitió haber viajado en el vehículo utilizado en el secuestro.

LOS SIETE DETENIDOS Y SUS ROLES EN EL CASO

Ariel Giménez: acusado de cavar la fosa. Contratado para realizar el pozo séptico donde aparecieron los cuerpos. Vecinos aportaron testimonios que permitieron identificarlo y detenerlo.

Lázaro Víctor Sotacuro: el conductor de la camioneta. Condujo el vehículo blanco donde las víctimas fueron vistas con vida por última vez. Fue capturado en un hostel de Bolivia y actualmente está alojado en el penal de Ezeiza.

Miguel Ángel Villanueva Silva (25): dueño de la casa. Propietario de la vivienda del barrio La Esperanza donde hallaron los cuerpos. Fue detenido junto a su pareja.

Magalí Celeste González Guerrero (28): pareja de Villanueva.También dueña de la propiedad. Aunque se presentó como arrepentida, evitó dar nombres en su declaración.

Daniela Iara Ibarra (19):vinculada al encubrimiento. Detenida junto a Villanueva y González. Fue sorprendida limpiando manchas de sangre en la escena del crimen.

Maximiliano Andrés Parra (18): sorprendido lavando rastros. Junto a Ibarra, intentaba eliminar manchas hemáticas en la vivienda. Se negó a declarar en la indagatoria.

Florencia Ibáñez (30): la sobrina que se entregó. Sobrina de Sotacuro. Se presentó voluntariamente ante la Justicia y admitió haber viajado en el vehículo utilizado para el secuestro.

Mientras avanza la causa, todas las miradas apuntan a «Pequeño J», considerado el autor intelectual del triple femicidio. Según fuentes judiciales, las jóvenes habrían sido víctimas de un ajuste de cuentas vinculado a una supuesta «mexicaneada» en una operación narco.

Sobre él pesa una orden de captura nacional e internacional. Los investigadores sostienen que las víctimas no eran el objetivo principal, sino que habrían sido utilizadas como mensaje en una guerra interna entre bandas.

