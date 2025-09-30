Triple crimen: detuvieron en Perú a Matías Ozorio, mano derecha de «Pequeño J»

Fue capturado en Lima tras una investigación internacional. Las tres jóvenes víctimas habían sido secuestradas, torturadas y enterradas en Florencio Varela. El presunto autor intelectual sigue prófugo.

Matías Agustín Ozorio, considerado la mano derecha del narco conocido como «Pequeño J», fue detenido este martes en Lima, Perú, en el marco de la investigación por el triple femicidio de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20).

Las jóvenes habían desaparecido el 19 de septiembre y sus cuerpos fueron hallados cinco días después durante un allanamiento en una vivienda de Villa Vatteone, en Florencio Varela. Allí, los investigadores descubrieron que las víctimas habían sido torturadas, descuartizadas y enterradas en una fosa.

Según la investigación, las chicas fueron engañadas con la invitación a una fiesta en el barrio porteño del Bajo Flores, pero en realidad se trató de una trampa. Fueron trasladadas a Florencio Varela, donde finalmente fueron asesinadas.

Hasta el momento hay ocho detenidos: Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), ya trasladados al penal de Melchor Romero; Víctor Sotacuro Lázaro, capturado en la ciudad boliviana de Villazón; Ariel Giménez, acusado de cavar la fosa; y Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, quien fue arrestada por haber estado con su tío la noche del crimen.

Con la captura de Ozorio en Perú, los investigadores lograron sumar a uno de los hombres de mayor confianza de «Pequeño J», señalado como el autor intelectual del hecho y que permanece prófugo con pedido de captura internacional. También está en la mira Miguel Ozorio -hermano de Matías- junto con otras cuatro personas cuyos nombres no trascendieron.

La Justicia sostiene que el caso se trata de un femicidio ligado a disputas del narcotráfico y que el crimen habría sido ordenado directamente por «Pequeño J».

Fuente:diariochaco

Comentarios