Tras las lluvias, APA garantiza el control de lagunas y canales

Hasta las 6 de la mañana de este martes, equipos técnicos de la Administración Provincial del Agua (APA), encabezados por su presidente Jorge Pilar, estuvieron en distintos puntos del área metropolitana para evaluar el estado de las avenidas, lagunas y estaciones de bombeo, luego de las intensas lluvias que se registraron entre las 3 y las 4 de la madrugada

Los informes preliminares señalan que las lagunas se encuentran cargadas, pero sin riesgo de desbordes, mientras que el canal de la Avenida Soberanía Nacional presenta la misma condición.

En relación a las avenidas principales, la 9 de Julio no presenta acumulación significativa de agua (con excepción de la intersección con Avenida España, sector donde actualmente se ejecutan obras).

Por último, se informó que las estaciones de bombeo de Vilelas y Barranqueras funcionan con normalidad, sin reportes de inconvenientes ni desbordes en las lagunas de sus respectivas áreas.

Comentarios