Tras la intensa lluvia, así seguirá el tiempo en el Chaco

30 septiembre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

El pronóstico para los próximos días.

Luego de las intensas precipitaciones de las primeras horas de este martes, que dejó unos 80 milímetros de lluvia en Resistencia y altos milimetrajes en varias localidades del interior, como Tres Isletas, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que el tiempo seguirá muy inestable este miércoles y jueves, con lloviznas y tormentas aisladas, mejorando para el viernes con un moderado ascenso de temperatura.

 

En detalle, para este miércoles se espera cielo mayormente nublado, con lloviznas y chaparrones, y vientos leves del sur rotando al sudeste. La temperatura oscilará entre 17 grados de mínima y 23 de máxima.

 

Asimismo, para el jueves se prevén tormentas aisladas, y vientos leves del sudeste, con un piso térmico de 18 grados y un techo de 25.

 

En tanto, para el viernes se anuncia cielo parcialmente nublado, con 18 grados de temperatura mínima y 29 de máxima.

 

Por último, para el sábado, el SMN pronostica tiempo bueno, con cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche, y ambiente caluroso, con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 35.

 

Fuente:datachaco

Comentarios

Te Puede Interesar

«No queremos morir pero la muerte es mejor que el abuso»: el mensaje de una de las tres hermanas halladas sin vida en un pozo

[...]

Gracias a las cámaras del Centro de Monitoreo se recuperaron elementos robados y se logró la detención del responsable

[...]

Este fin de semana largo se realizará el Seminario y Torneo Shin Shu Kan

[...]