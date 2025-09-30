Sorprendieron a tres dealers vendiendo droga en el San Cayetano y fueron detenidos

En el marco de los patrullajes preventivos que lleva adelante la Policía del Chaco bajo el Plan de Prevención Metropolitana, agentes del Cuerpo de Operaciones Motorizadas (COM) sorprendieron en la noche de este lunes a tres jóvenes que se encontraban comercializando estupefacientes en la vía pública del barrio San Cayetano.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron 20 gramos de cocaína y 11 gramos de marihuana, ya fraccionados y listos para la venta . Además, se secuestró una importante suma de dinero que los sospechosos habrían obtenido de la actividad ilícita, junto con una motocicleta Yamaha XTZ en la que se desplazaban.

Desde la fuerza provincial destacaron que estas acciones forman parte del trabajo sostenido para combatir el narcotráfico en los barrios de la capital y remarcaron que la presencia policial en las calles continuará con el objetivo de llevar mayor seguridad a la ciudadanía.

Los tres detenidos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde quedaron a disposición de la Justicia.

