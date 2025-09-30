Santiago del Moro ganó el Martín Fierro de Oro 2025: todos los ganadores de la gala

Con la conducción de Santiago del Moro, la gala organizada por Aptra distinguió a las principales figuras y producciones de la pantalla chica.

La televisión argentina tuvo su fiesta más esperada este lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton de Puerto Madero, donde se celebraron los Premios Martín Fierro 2025. Con la conducción de Santiago del Moro, la gala organizada por Aptra distinguió a las principales figuras y producciones de la pantalla chica correspondientes a la temporada 2024.

EL ORO FUE PARA SANTIAGO DEL MORO

El broche de oro de la noche sorprendió al propio conductor de Gran Hermano, que además estuvo a cargo de la ceremonia. Del Moro leyó su nombre en el sobre con emoción y, con la voz entrecortada, dedicó el galardón a su esfuerzo y trayectoria: «Pensé que este momento nunca iba a llegar y este es el premio al laburo, a levantarme todos los días de mi vida a las cinco menos cuarto de la mañana, a creer en mí, cuando muchos me decían que no iba a poder», expresó.

También agradeció a quienes lo acompañaron en su carrera, a Aptra y al público. «Este es el fruto de un chico que soñó desde un lugar muy chiquito estar acá. Aguante la televisión, carajo. ¡Viva Argentina!», cerró, emocionado, en medio de la ovación del salón.

LOS PRINCIPALES GANADORES

La velada distinguió a los mejores programas, actores, periodistas y producciones de la TV abierta. Entre los galardonados más destacados se encuentran:

Reality: Gran Hermano 2024 (Telefe), Cantando 2024 (América) y Survivor (Telefe).

Ficción: El Encargado (eltrece), El Método (El Nueve), Iosi, el espía arrepentido (eltrece) y Margarita (Telefe).

Interés General: La Noche de Mirtha (eltrece), Nara que ver (El Nueve) y Susana Giménez (Telefe).

Labor periodística femenina: Carolina Amoroso (Telenoche), Soledad Larghi (América Noticias), Romina Manguel (Opinión Pública) y Gisele Sousa Dias (Telefe Noticias).

Labor periodística masculina: Rodolfo Barili (Telefe Noticias), Nelson Castro (Telenoche), Claudio Rígoli (Telenueve Central).

Conducción masculina: Santiago del Moro (Gran Hermano), Darío Barassi (¡Ahora Caigo!), Iván de Pineda (Escape Perfecto/Iván de Viaje) y Guido Kaczka (Los 8 Escalones).

Conducción femenina: Susana Giménez, Verónica Lozano, Wanda Nara, Mariana Fabbiani, Pamela David y Juana Viale.

Actor protagonista: Guillermo Francella (El Encargado).

Actriz protagonista: Isabel Macedo (Margarita).

Revelación: Lola Abraldes, Mora Bianchi y Ramiro «Toti» Spangenberg (Margarita).

Labor humorística: Bicho Gómez, Peto Menahem y Nazareno Mottola.

Además, hubo premios para noticieros, programas de servicio, periodísticos y ciclos de entretenimiento.

