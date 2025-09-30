Santa Sylvina: inauguraron el renovado Registro Civil

El gobernador Leandro Zdero inauguró este martes la refacción integral del Registro Civil de Santa Sylvina, en el marco de un programa de mejora de los servicios públicos y sus espacios.

«Es un paso importante para fortalecer la presencia institucional del Registro Civil, garantizar un servicio eficiente y moderno para toda la ciudadanía; asegurando el resguardo de la identidad y derechos de las personas», afirmó el mandatario, quien estuvo acompañado por la vicegobernadora Silvana Schneider; la intendente Susana Maggio; el ministro de Gobierno, Jorge Gómez, y la presidente de la Legislatura, Carmen Delgado.

Por su parte, la vicegobernadora destacó la importancia de la obra para la comunidad. «Se hizo la refacción integral tanto interna como externa y el edificio quedó como nuevo, esto mejorará la calidad de vida de nuestra gente», afirmó.

A su vez, el ministro Gómez remarcó que la intervención «forma parte de un plan de reparación de todos los registros civiles que no habían sido actualizados en los últimos años», y agregó: «Este edificio ahora quedó prácticamente nuevo, mejorando la atención al ciudadano y ofreciendo mejores condiciones a los empleados».

Entre los trabajos realizados se destacan la construcción de un nuevo portal de acceso con rejas y sistema de iluminación; la demolición y remoción de elementos deteriorados; el mejoramiento de la vereda municipal para una circulación segura y accesible; la refacción interior y exterior del edificio, incluyendo pintura, carpinterías y renovación de herrajes; la adecuación del sistema eléctrico y sanitario, con colocación de tanque de bombeo y bomba centrífuga, y también el cambio de canaletas y caños de lluvia, y colocación de cerco perimetral, para mayor seguridad.

