Sáenz Peña: Tres mujeres ebrias causaron disturbios en una estación de servicio: una es policía

Las involucradas presentaban signos de ebriedad y fueron notificadas por contravención. La agente, además, enfrenta un sumario administrativo.

El domingo por la mañana la policía debió intervenir en un desorden ocurrido en la estación de servicio Axion, ubicada en calles 25 y 14 del centro de Sáenz Peña, donde tres mujeres terminaron demoradas, entre ellas una integrante de la fuerza de seguridad.

El hecho se registró alrededor de las 7:00 de la mañana, al arribar al lugar, personal de la División COM constató que tres mujeres se encontraban protagonizando disturbios en la playa de la estación.

Las demoradas fueron identificadas como M.S.N., de 19 años, domiciliada en el barrio Matadero, quien presentaba traumatismo en la frente y excoriaciones en una pierna; D.A.A., de 25 años, residente en el barrio Obrero, que no tenía lesiones visibles; y H.D.M., de 22 años, agente de Policía con prestación de servicio en la División Violencia Familiar y de Género de Sáenz Peña, quien resultó con traumatismos en el rostro y excoriaciones en la mano. Las tres mujeres presentaban signos de haber ingerido bebidas alcohólicas, según los informes médicos.

Por disposición de la jueza de Faltas Provincial, Celia Altamiranda, las involucradas fueron notificadas de las actuaciones contravencionales correspondientes a la Ley 850-J y quedaron en libertad supeditada.

En tanto, en el caso de la empleada policial, además de las actuaciones contravencionales, se le iniciaron sumarios administrativos internos, con retención de haberes, credencial y armamento reglamentario.

Fuente:diariotag

