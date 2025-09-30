Mora, la perra víctima de maltrato, sigue desaparecida tras 8 días de inacción

Han pasado ocho días desde el violento episodio que tuvo como víctima a Mora, una caniche rescatada, y hasta el momento no hay novedades concretas sobre su situación.

El pasado viernes, una de las denunciantes tuvo audiencia con la Fiscalía Ambiental. Sin embargo, de los cuatro denunciantes, fue la única en prestar declaración. Hasta ahora, el resto no fue convocado.

Lo que se sabe es que Mora quedó en manos del padre del agresor por un tiempo estimado de diez días, bajo el argumento de que las hijas del hombre mantenían un vínculo con el animal. Esta información, además, había circulado previamente a través de un mensaje de WhatsApp difundido por el comisario de la comisaría 8ª.

La situación genera indignación y desconcierto:

No se sabe dónde está Mora.

No se sabe qué pasó con ella.

No se sabe cómo se encuentra.

Desde el entorno de la rescatista aseguran que tras la difusión de un video que cuestionaba la actuación policial, la justicia reaccionó de inmediato para citarlos, pero luego volvió a imponerse el silencio.

“Perdimos las esperanzas de recuperarla”, lamentó la persona que la había rescatado previamente de otro caso de maltrato.

Mientras tanto, vecinos aseguran haber visto al agresor caminar libremente por el Parque de la Democracia, acompañado de la misma mujer que estuvo presente la noche del ataque, sin afrontar hasta ahora ninguna consecuencia judicial.

La situación pone nuevamente en debate el cumplimiento de la Ley 14.346 de Maltrato Animal. Denunciantes y organizaciones señalan que la inacción de la justicia en este caso refleja un patrón preocupante: la falta de aplicación de la norma, que permite que situaciones de violencia contra animales se repitan.

“Mora fue víctima del maltrato y hoy vuelve a ser revictimizada en manos de su agresor. Este caso no puede quedar en silencio”, expresaron quienes acompañan el reclamo.

