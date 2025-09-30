La tradición del Karai Octubre y el mito del espíritu que visita los hogares

Cada 1 de octubre, familias del litoral con raíces guaraníes y paraguayas celebran el Karai Octubre, una costumbre que advierte sobre la escasez.

La fecha se conmemora con abundantes platos de jopará, que significa mezcla en guaraní. El sentido del plato justamente está en reunir distintos ingredientes en una sola preparación, simbolizando la abundancia y la unión.

El Karai Octubre es una tradición de origen paraguayo profundamente vinculada a la cultura guaraní. Según la creencia, cada 1 de octubre un espíritu recorre los hogares para evaluar la mesa familiar. Si la comida es escasa, el castigo será un mes de carencias; en cambio, si la mesa está repleta, la abundancia acompañará a la familia.

La gastronomía típica es protagonista en cada mesa del Karai Octubre. La idea es que haya abundancia y variedad, ya que cada comida simboliza protección frente a la escasez. También es habitual compartir con vecinos y allegados, reforzando el sentido comunitario.

En distintos puntos del litoral argentino aprovechan la fecha para enseñar el significado de esta tradición a los más jóvenes. De esta manera, el Karai Octubre no solo se recuerda como parte del legado paraguayo, sino que se convierte en un símbolo de identidad compartida y de unión cultural.

Fuente:primeralinea

