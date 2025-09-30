Fuertes lluvias en Chaco: Tucuruzal, Tres Isletas y Resistencia entre las más afectadas

Las lluvias iniciaron en la madrugada de este martes y están anunciadas hasta el jueves. Hay caminos que quedaron «intransitables».

Las intensas precipitaciones registradas durante este martes por la madrugada dejaron importantes acumulados de agua en distintas localidades chaqueñas, generando complicaciones en caminos y accesos.

LAS LOCALIDADES CON MAYORES REGISTROS

De acuerdo con los datos oficiales, el mayor volumen de lluvia se concentró en Tacuruzal, donde el pluviómetro marcó 150 milímetros. También se destacaron las precipitaciones en Tres Isletas, con 120 milímetros, y Presidencia Roca y General San Martín con unos 70 mm.

OTRAS ZONAS CON REGISTROS ELEVADOS FUERON:

Resistencia: 51mm

Puerto Tirol: 49 mm

Haumonia: 52 mm

La Eduvigis: 52 mm

SITUACIÓN DE CAMINOS Y ACCESOS

El informe indica que en gran parte del interior los caminos rurales quedaron intransitables, lo que afecta el traslado de vecinos y productores. En localidades como Resistencia, Puerto Bermejo, General San Martín y Cote Lai, la circulación fue calificada como «intransitable».

Según el Servicio Meteorológico Nacional las lluvias continuarán hasta la jornada del jueves inclusive.

