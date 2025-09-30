Energía para más familias de El Impenetrable: el Gobierno inauguró una obra clave en Miraflores

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Infraestructura y la Subsecretaría de Energía, concluyó una obra estratégica de provisión de energía eléctrica que beneficiará a familias rurales de Miraflores, en el Departamento Güemes, desde el Paraje Las Hacheras hasta el Parque Nacional El Impenetrable. El servicio será prestado por la empresa Secheep.

La intervención contempló la construcción de 29 kilómetros de líneas de media tensión trifásica de 13,2 Kv, otros 16 kilómetros de media tensión de 7,62 Kv, más de 3 kilómetros de baja tensión y la instalación de 25 puestos de transformación, lo que permitirá abastecer de electricidad a 19 familias de la zona.

Los trabajos se realizaron con postes de madera tratada y estructuras de hormigón armado, garantizando un servicio seguro y de calidad en un área que históricamente estuvo postergada en el acceso a la energía.

El ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, subrayó: «Estamos cumpliendo con uno de los compromisos más importantes de este Gobierno: llegar con obras a cada rincón de la provincia».

Con este avance, no solo se mejora la calidad de vida de las familias que acceden a la electricidad, sino que además se fortalece la infraestructura para el desarrollo social, productivo y turístico de toda la región de El Impenetrable.

