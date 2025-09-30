Elecciones en el Insssep: se presentaron 14 listas de candidatos

Este lunes, la Junta Electoral del Insssep recibió la presentación de 14 listas de candidatos para las próximas elecciones del organismo, donde se elegirán vocales titulares y alternos del sector activo y pasivo, y síndicos miembros del directorio, por un mandato de cuatro años.

La Junta Electoral tiene 48 horas para oficializar las listas presentadas y el próximo jueves 2 de octubre será la audiencia de boletas para las elecciones, convocadas para el jueves 30 de octubre.

Para el viernes 2 de enero está prevista la asunción de las autoridades electas, de acuerdo al cronograma electoral.

Las listas son:

Lista N° 1: Ahora Voz Aliliado

Vocales Activos: Avalos, Claudia Noemi

Toledo, Martin Fidel

Vocales Pasivos: Agüero, Raúl Modesto, Toledo, Martin Fidel

Síndicos: Pruncini, Hector Osvaldo

Ponce Leon, Gustavo Fabian

Lista N° 2: Insssep es tuyo

Vocales Activos: Ríos, Joaquín Gabriel

Núñez, Clara

Vocales Pasivos: Vazquez, Nancy Miriam

Esquivel, Gumercindo

Síndicos: Toledo, Ana Maria

Farias, Karen Valeria

Lista N° 3:Unidos por el Insssep

Vocales Activos: Sánchez, Paola Patricia

Cabral, Laura Cecilia

Vocales Pasivos: Sotelo, Palmira Antonia

Cuenca, Carmen Beatriz

Síndicos: Gómez, Carlos Enrique

Monzón, Raúl Oscar

Lista N° 4: Fuerza y Unidas por Insssep

Vocales Activos: Duarte, Laura Nélida,

Osuna, Tomas

Vocales Pasivos: Nuñez, Sergio Ramon

Escobar, Ricardo Ruben

Síndicos: Portal, Basilia Damiana

Gaona, Luis Alberto

Lista N° 5: Por Siempre Insssep

Vocales Activos: Sisterna, Ángel Isidro

Gómez, Elba Beatriz

Vocales Pasivos: Ramírez, Sonia Viviana

Zweifel, Miguel Ángel

Síndicos: Gerez, Claudio Arnaldo

Vargas, Sandra Mabel

Lista N° 6: Juntos para cumplir

Vocales Activos: Basualdo, Marcelo Cristian

Gomez, Jorge Damian

Vocales Pasivos: Herrera, Enrique Ernesto

Barrios, Sergio

Síndicos: Fernández, Carlos Ramon

Rey, Eliana Yamila

Lista N° 7: Recuperemos Insssep

Vocales Activos: Montenegro, Pedro Miguel

Córdoba, Jorge Rubén

Vocales Pasivos: Rey, Rene Alberto

Ayala, Demetrio

Síndicos: Gómez, Héctor Marcelo

Sena, Erasmo Jorge Eduardo

Lista N° 8: Fuerza Insssep

Vocales Pasivos: Fernández, Liliana Mercedes, Vega. Rene Daniel

Síndicos: Torres, Graciela Alicia

Amarilla, Julio Argentino

Lista N° 9: Afiliados con voz y voto

Vocales Activos: Gomez, Walter

Gomez, Nanci Carolina

Vocales Pasivos: Foutel, Rosana

Luque, Roberto Carlos

Síndicos: Tello, Miriam Delfina

Hauptmann, Catalina Esther

Lista N° 10: Insssep puede

Vocales Activos: Landriel, German Matias

Mercadin, Mariela

Vocales Pasivos: Troncozo, Griselda Wilma

Jacquet, Miriam Liliana

Síndicos: Galeano, Zulma

Romero, Fernando Javier

Lista N° 11: Cumplir y hacer cumplir

Vocales Activos: Cabral de Alarcón, Delia Alicia

Godoy, Liliana Ester

Vocales Pasivos: Mencía, Justo Orlando

Almirón, Pablo

Síndicos: Palacios, Silvia Verónica

Alarcon, Mario Samuel

Lista N° 12: Gremios para recuperar el Insssep

Vocales Activos: Aguilar, Walter Horacio

Baez, Diego Ernesto

Vocales Pasivos: Senof, Rosa

Espinosa, Alberto Luis

Síndicos: Escalante, Federico Walter

Diaz, Emilce Karina

Lista N° 13: Frente de Unidas

Vocales Activos: Corgnali, Regina Soledad

Cuesta, Osvaldo

Vocales Pasivos: Carballo, Patricia Edith

Romero, Elba Raquel

Síndicos: Espinola, Maria Celeste

Vera, Walter Leandro

Lista N° 14: Afiliados Unidos

Vocales Activos: Romero Francisco Antonio

Marull, Monica Angelica

Síndicos: Villan, Lucero Soledad,

Temperini, Daniel Ricardo Enrique

