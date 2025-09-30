El Gobierno avanza con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina

El Gobierno nacional autorizó la venta del 44% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa estatal que administra las centrales nucleares del país. La medida se oficializó este martes a través del Decreto 695/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.

El esquema establece que el 51% de las acciones quedará bajo control estatal, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Otro 5% se transferirá a los trabajadores bajo un Programa de Propiedad Participada, mientras que el 44% restante se licitará en bloque a través de un concurso público de alcance nacional e internacional.

La decisión se enmarca en el Plan Nuclear Argentino, que conduce el presidente de NASA, Demián Reidel. El objetivo es atraer capital privado para financiar proyectos estratégicos, como la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida útil de las centrales existentes y el impulso a la minería de uranio.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, había anticipado la medida dos semanas atrás y sostuvo que «todas las empresas públicas están sometidas a un proceso de irremediable privatización», en línea con el plan oficial de «poner fin al Estado empresario».

El anuncio generó la reacción del bloque de senadores de Unión por la Patria, que presentó un proyecto de ley para dejar sin efecto cualquier proceso que modifique la composición accionaria o la naturaleza jurídica de la compañía.

Actualmente, NASA es una de las pocas firmas estatales con superávit. Solo en el primer trimestre del año registró un saldo positivo de 17.234 millones de pesos. En 2024, alcanzó un récord histórico de generación: 10.449.015 MWh netos, con un factor de carga del 73,3%.

Detalles del decreto

El decreto publicado este martes habilita al Ministerio de Economía a llevar adelante el proceso de privatización parcial, con la intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

Además, instruye transferencias accionarias internas para consolidar el control estatal mayoritario antes de la licitación:

El 0,01% de las acciones de ENARSA pasará al Estado nacional.

ENARSA transferirá a la Secretaría de Energía el 1% del capital accionario que posee en NASA.

De esta manera, el Estado garantizará el control del 51% de la compañía, tal como lo establece la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

