Chocaron dos vehículos en la intersección de las Rutas 16 y 4

El accidente de tránsito se dio este lunes por la tarde. Los conductores de ambos rodados fueron trasladados al hospital local, para atención médica.

Este lunes por la tarde, alrededor de las 17.40, dos vehículos colisionaron en la intersección de las rutas 16 y la 4.

Los partícipes fueron una camioneta Renault Alaskan, blanca, y un automóvil Renault Logan, blanco.

Ambos conductores fueron trasladados al hospital local,para su atención médica, por lo que se aguarda el informe.

Se dio intervención a la División Criminalística Interior; y se reguló el tránsito con colaboración del personal de la División Tránsito y Patrulla Vial de Sáenz Peña.

