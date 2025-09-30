Chaco presentó el Presupuesto 2026 con superávit financiero

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados. Entre los ejes contempla financiamiento y deuda, perceptiva ambiental y de género y programas especiales.

El Gobierno de Chaco presentó a la Cámara de Diputados del Chaco el Presupuesto General de Gastos y Recursos para el ejercicio 2026, que prevé erogaciones por $ 4,4 billones y proyecta un resultado financiero positivo de $ 156,5 millones.

De acuerdo con el proyecto de Ley :

Erogaciones totales: $ 4.407.713.468.845

Recursos estimados: $ 4.407.870.057.146

Resultado financiero (superávit): $ 156.588.301

El cálculo de recursos se compone de $ 4,2 billones de ingresos corrientes y $ 179.314 millones de recursos de capital.

Como resultado de las proyecciones oficiales, se estima un superávit financiero de $ 156,5 millones, que se destinará a cubrir la diferencia entre las fuentes y aplicaciones financieras.

Según el detalle, las fuentes alcanzan los $ 385.566 millones, con recursos provenientes de endeudamiento público ($ 77.917 millones), emisión de Letras del Tesoro ($ 140.000 millones) y otras cuentas por pagar ($ 167.649 millones).

En tanto, las aplicaciones financieras suman $ 385.723 millones, de los cuales se destacan la amortización de deudas ($ 138.123 millones), la amortización de deuda de corto plazo ($ 192.000 millones) y el incremento de cuentas a cobrar ($ 55.600 millones).

PLANTA DE PERSONAL

El Presupuesto fija un total de 74.626 cargos y 282.623 horas cátedra para la administración central y organismos descentralizados. Además, establece que serán nulas las designaciones que se realicen sin contar con cargos vacantes y créditos presupuestarios.

FINANCIAMIENTO Y DEUDA

Se autoriza un programa de endeudamiento por $ 77.917 millones y la emisión de Letras del Tesoro por $ 140.000 millones, destinados a cubrir deficiencias estacionales de caja. En paralelo, se prevé amortización de deuda por más de $ 330.000 millones.

PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA AMBIENTAL Y DE GÉNERO

Uno de los ejes destacados es la inclusión de partidas etiquetadas:

Perspectiva ambiental: $ 35.493 millones, destinados en su mayoría a infraestructura, obras públicas y salud.

Perspectiva de género: $ 109.555 millones.

Políticas de niñez y adolescencia: $ 1,16 billones.

PROGRAMAS ESPECIALES

El presupuesto 2026 fija además un crédito de $ 32.319 millones para financiar el programa Chaco Subsidia, que busca sostener tarifas de transporte y energía, y prevé gastos tributarios por $ 12.483 millones derivados de beneficios impositivos y regímenes de promoción económica.

La norma establece que el Presupuesto regirá a partir del 1 de enero de 2026, salvo disposiciones específicas con otra fecha de aplicación.

Fuente:diariochaco

