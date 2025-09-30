Buscan a Guadalupe Aylen Sosa, una menor de 13 años desaparecida en Sáenz Peña

La menor fue vista por última vez en el barrio Ex Aero Club de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

La Policía del Chaco solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Guadalupe Aylen Sosa, una adolescente de 13 años que fue vista por última vez el pasado 29 de septiembre en el barrio Ex Aero Club de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

De acuerdo con la denuncia radicada en la Comisaría Sexta, Guadalupe mide 1,30 metros de altura, es de contextura delgada, tez blanca, tiene cabello negro lacio y ojos marrón oscuro.

Al momento de su desaparición vestía: Campera negra con capucha, pantalón pijama celeste con dibujos y zapatillas blancas.

Las Policía pidió a cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero que se acerque a la unidad policial más cercana o se comunique a los siguientes contactos:

Comisaría Sexta de Sáenz Peña: 3624-222232

Servicio de emergencias: 911.

