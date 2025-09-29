Tragedia en Las Breñas: una mujer y su hijo de 6 años fallecieron en un accidente en moto

En el accidente hubo una camioneta, dos motos y 6 menores invoclucrados.

Una mujer de 28 años y su hijo de 6 años perdieron la vida en un grave accidente de tránsito ocurrido en la noche del domingo en un camino vecinal de Pampa Iporá Guazú, jurisdicción de Las Breñas. Otros dos niños resultaron con lesiones de consideración.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 23:00 cuando una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 54 años, impactó de frente contra dos motocicletas que circulaban en sentido contrario. El conductor de la camioneta resultó ileso.

En una de las motocicletas, una Keller 110 cc, viajaba una mujer de 30 años junto a sus tres hijos de 14, 8 y 2 años, quienes no sufrieron lesiones y no requirieron atención médica.

En tanto, en la otra moto, una Motomel DLX 110 cc, se trasladaba Bárbara Maidana de 28 años, de Colonia Juan Larrea, junto a sus hijos de 8, 6 y 4 años. Tras el fuerte impacto, el niño de 6 años murió en el lugar. Su madre y los otros dos pequeños fueron trasladados de urgencia al hospital local, pero minutos después se confirmó que Maidana falleció antes de llegar al Hospital de Sáenz Peña.

El niño de 4 años sufrió fractura de tibia y peroné y fue derivado al nosocomio saenzpeñense, mientras que su hermano de 8 años presentó una contusión en la pierna izquierda.

En el lugar trabajaron personal del Gabinete Científico del Poder Judicial, el médico forense, un ayudante fiscal y Bomberos de Charata. Por orden de la Fiscalía N° 3 de esa ciudad, la camioneta y una de las motocicletas fueron secuestradas, mientras que el conductor de la Hilux quedó aprehendido en la causa caratulada como «Homicidio culposo en accidente de tránsito y lesiones graves».

