Rescataron a un niño que deambulaba solo por la calle

El pequeño de 3 años fue devuelto a su madre, luego de ser examinado en el hospital local. Los vecinos alertaron a la Policía.

Este domingo, un grupo de vecinos del barrio 9 de Julio de Puerto Tirol alertaron a los efectivos sobre un niño que caminaba solo por la vía pública.

El hecho ocurrió cerca de las 16:30 en la intersección de avenida Santa Fe y calle Pellegrini de la localidad, donde los agentes hallaron al pequeño y lo trasladaron a la unidad hasta dar con sus familiares.

Minutos después, una mujer de se acercó en la dependencia para informar la desaparición de su hijo, y se trataba del menor encontrado.

El niño de 3 años fue examinado en el hospital y se confirmó que se encontraba en buen estado de salud. Con la intervención de la Línea 102, el pequeño fue entregado a su madre.

