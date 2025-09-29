Protesta de aeronáuticos: las medidas no afectarán al aeropuerto de Resistencia

Este lunes 29 de septiembre, trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizan asambleas en aeropuertos de distintos puntos del país en reclamo por la pérdida del poder adquisitivo y por mejoras en las condiciones laborales.

La medida, que afecta principalmente a terminales aéreas como Aeroparque en Buenos Aires y otras del interior, hasta el momento, no tendrá impacto en el aeropuerto internacional de Resistencia, según confirmaron fuentes a Diario Chaco.

La protesta fue anunciada por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien advirtió que «la seguridad de todos los vuelos está amenazada» debido a que la ANAC «incumple auditorías internacionales y provoca una grave crisis en el sistema aerocomercial argentino».

Entre los puntos del reclamo, el gremio denuncia falta de personal, congelamiento salarial, flexibilización de las condiciones de trabajo y recortes presupuestarios. «Con trabajadores aeronáuticos estresados y fatigados por multiplicidad de tareas, todos los usuarios están en riesgo», sostuvo Aguiar.

Además, advirtió que las eventuales demoras en los vuelos que podrían registrarse en las terminales «serán exclusiva responsabilidad del Gobierno».

El coordinador nacional de ATE en la ANAC, Marcelo Belelli, indicó que «más de la mitad» de los 1.500 trabajadores del organismo deben desempeñarse en otros empleos para llegar a fin de mes. Según detalló, el sueldo promedio ronda los $1.100.000, cifra que, en muchos casos, está por debajo de lo que perciben quienes deben ser controlados por los agentes del organismo.

