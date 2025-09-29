Participación chaqueña en encuentro regional organizado por la DNRUA

Integrantes de distintas dependencias judiciales participaron del encuentro regional virtual del NEA «Evaluación de postulantes de implementación del protocolo de convocatorias públicas» organizado por la Dirección Nacional de Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA).

La actividad permitió intercambiar información y experiencias sobre las modalidades de intervención luego de la implementación del nuevo protocolo de convocatorias públicas aprobado durante la trigésima sesión del Consejo del Consejo Consultivo de la DNRUA. También abordaron el modo de trabajo respecto al proceso de inscripción regular y evaluación de postulantes.

Por la justicia chaqueña estuvieron presentes los equipos interdisciplinario del sistema de adopción de la Primera Circunscripción Judicial integrado por Graciela Coloschi, Ana Maria Karlen y Mariela Delssin; equipos interdisciplinarios de las restantes circunscripciones y Carolina Michielin, responsable del Registro Centralizado de Adoptantes del Chaco.

