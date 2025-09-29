Ordenan que cese difusión de información sobre una adolescente

La jueza de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 2 de Castelli, Liliana Senger, dispuso el cese inmediato y la prohibición de toda difusión, exposición o publicación -por cualquier medio de comunicación, redes sociales, cadenas o estados de WhatsApp- de cuestiones vinculadas a la intimidad, imagen, privacidad e información sobre la situación biopsicosocial de la adolescente identificada como A.J.M.

La magistrada advirtió que el incumplimiento de la medida dará lugar a responsabilidad civil y a lo previsto en el artículo 239 del Código Penal, referido a la desobediencia judicial.

