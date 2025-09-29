Mundial Sub20: Argentina goleó a Cuba en el debut en Chile

Sarco por duplicado y Subiabre anotaron los goles argentinos. El próximo partido será ante Australia.

Argentina arrancó con el pie derecho en el Mundial Sub20 de Chile al derrotar por 3-1 a Cuba en la primera fecha del Grupo D.

El inicio tuvo emociones fuertes. A los tres minutos, Santino Andino combinó con Maher Carrizo y el centro del mediocampista encontró a Alejo Sarco, quien abrió el marcador. Poco después, llegó una jugada clave: el defensor Santiago Fernández, jugador de Talleres de Córdoba, fue expulsado por una infracción considerada ocasión manifiesta de gol.

Placente apeló al sistema de revisión FVS, pero el árbitro malayo Nazmi Nasaruddin mantuvo la decisión tras observar la repetición en pantalla. Argentina quedó desde temprano con un hombre menos y con menor margen para futuros reclamos.

Pese a quedar en inferioridad numérica, Argentina amplió la ventaja. Dylan Gorosito envió un centro desde la derecha y nuevamente apareció Sarco, esta vez de cabeza, para anotar el 2-0 parcial

Cuando parecía que la Selección se iba al descanso con tranquilidad, Cuba descontó en tiempo adicionado. Romario Torres ganó en el área tras un tiro de esquina y Karel Pérez desvió para establecer el 2-1.

En el complemento, la Albiceleste volvió a estirar la ventaja. Ian Subiabre aprovechó una buena jugada colectiva y definió para establecer el 3-1 que le da aire al equipo argentino en su debut mundialista.

El próximo encuentro será el miércoles 1° de octubre, desde las 20, ante Australia.

